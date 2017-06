Wereldbekerzege handboogschutter Schloesser

Voor de 23-jarige Schloesser, die zelf de mondiale nummer twee is, was het zijn derde wereldbekerzege. ,,De laatste tijd heb ik veel shoot-offs moeten schieten, vaak ook tegen Stephan. Vaak is een pijl als deze niet voldoende en ik dacht dat er wel een kans was dat hij het zou verbeteren. Ik wachtte af wat Stephan zou schieten en was super blij dat ik toch gewonnen had'', aldus Schloesser.