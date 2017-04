Wevers probleemloos naar balkfinale EK

Ook Wawrinka uitgeschakeld in derde ronde Monte Carlo, Goffin wel door

16:46 Na de nummer 1 van de wereld Andy Murray, is nu ook de nummer 3 uitgeschakeld in de derde ronde van het masterstoernooi in Monte Carlo. In twee sets moest Stan Wawrinka het onderspit delven tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas: 4-6 4-6.