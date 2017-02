Wevers turnt donderdag eerste wedstrijd sinds Rio

,,Ik kijk ernaar uit om weer in competitie te zijn. Ik ga wat nieuwe dingen proberen en nu rustig opbouwen richting EK'', vertelde ze op de website van het evenement, dat in de Hisense Arena wordt gehouden. Dat is een van de stadions op Melbourne Park, de locatie waar jaarlijks wordt getennist bij de Australian Open.



Wevers is met haar familie al enige tijd in Australië, waar ze samen met zus Lieke en vader en coach Vincent enkele clinics gaf. ,,Ik ben in het najaar vooral druk geweest met turngala's en tv-optredens en dergelijke. Tijd om te trainen was er amper. In januari hebben we gezegd: nu gaan we ons weer op het turnen concentreren.''



Wevers pakte in Rio verrassend het goud. Ze troefde de Amerikaanse Simone Biles af, die vooraf als vrijwel onverslaanbaar werd gezien, maar na een fout genoegen moest nemen met brons. De viervoudig olympisch kampioene kondigde afgelopen najaar aan zeker een jaar niet meer in wedstrijden te zullen uitkomen. Dat zou betekenen dat ze er ook bij de WK, begin oktober in Montreal, niet bij is. Bij de laatste wereldtitelstrijd, in 2015 in Glasgow, won Biles op de balk voor Wevers.