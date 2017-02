Winkelhorst tevreden ondanks 42ste plek op slalom

Middelkoop: Jullie hebben ons zien smilen deze week

16:21 De toernooiwinst in eigen huis, in Rotterdam, was een brug te ver voor het dubbelduo Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop. In de eerste set tegen het Ivan Dodig en Marcel Granollers konden de Nederlanders goed mee komen, maar in het tweede bedrijf was het niveauverschil te groot. ,,We kunnen onszelf niet veel verwijten.”