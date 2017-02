Winkelhorst toch van start in slalom

Voorspellingen Ahoy: kan Herbert ook stunten tegen Goffin?

16:44 De apotheose van het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam nadert. Met de kraker tussen Jo-Wilfried Tsonga en Tomas Berdych in de halve finale komt er sowieso een hooggeplaatste speler in de finale van het toernooi, maar de grote vraag is of qualifier Pierre-Hugues Herbert zijn indrukwekkende opmars naar de finale kan doorzetten tegen David Goffin. Rik Spekenbrink, tennisverslaggever van het AD, geeft zijn voorspellingen.