Wladimir Balentien in de prijzen in Tokio

Met Oranje gaat de buitenvelder in ieder geval naar de USA, voor het slotstuk van het toernooi. Het koninkrijksteam speelt in de Nederlandse nacht van maandag op dinsdag in de halve finale tegen de winnaar van de andere poule, die nog in volle gang is. In San Diego strijden Venezuela, de Verenigde Staten, Puerto Rico en titelverdediger Dominicaanse Republiek om twee tickets voor de finaleronde.