Woods moet opnieuw afzeggen voor Masters

Brons voor Bergstra in Tbilisi

31 maart Judoka Margriet Bergstra heeft brons gepakt in de klasse tot 57 kilo tijdens de Grand Prix wedstrijd in Tbilisi. In de Georgische hoofdstad bleek de Russin Irina Zabloedina in de halve finale te sterk nadat Bergstra eerder de Georgische Salome Abashidze en Ivelina Ilieva uit Bulgarije had verslagen.