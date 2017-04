Woods ondergaat opnieuw rugoperatie

Woods maakte afgelopen najaar zijn rentree op de tour, maar meldde zich sindsdien ook meerdere keren af wegens rugklachten. De 41-jarige Amerikaan besloot tot een operatie, waarbij in een gespecialiseerde kliniek in Plano in de staat Texas een beschadigde wervel in zijn rug is weggehaald. Woods onderging in 2014 en 2015 al vergelijkbare operaties, waarbij stukjes bot werden verwijderd.