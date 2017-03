Wozniacki niet blij met deelname Sjarapova in Stuttgart

De vijfvoudig Grand Slam-kampioene heeft afgedwongen dat ze haar partij in de eerste ronde op de woensdag mag spelen als haar schorsing voorbij is. En dat leidt tot het nodige gemopper onder de andere tennissters. ,,De regels worden verdraaid en in het voordeel gedraaid van degene die dat wil'', zegt Caroline Wozniacki tegen BBC. ,,Natuurlijk, iedereen verdient een tweede kans. Maar aan de andere kant vind ik dat iemand die geschorst is vanwege doping, zich zelf terug moet vechten. En niet op zo'n manier.''



Hoofdsponsor van het toernooi in Stuttgart is Porsche, het Duitse automerk dat ook Sjarapova sponsort. ,,Het is heel discutabel dat ze mag meedoen in Stuttgart. Ik vind het van weinig respect getuigen tegenover de andere tennissters en de WTA", aldus Wozniacki.



Volgens de organisatie is het toelaten van Sjarapova in lijn met de WTA-regels. Als Grand Slam-kampioene mag de Russin wildcards aanvragen voor de toernooien die ze wil.