Wüst, Van Gerwen, Vos en Kromo ereburger van Brabant

Eerder viel ook drie topsporters die eer te beurt: Anky van Grunsven (paardensport), Leontien van Moorsel (wielrennen) en Pieter van den Hoogenband (zwemmen). Dat was in 2009. De provincie lijkt nu een inhaalslag te maken door in een klap acht topsporters te onderscheiden. Allen behaalden een of meerdere wereld- dan wel olympische titels op Gerard de Rooy na. De transportondernemer uit Son won tot twee keer het vrachtwagenklassement in de Dakar Rally.