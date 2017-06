Zaazouz coacht Van Gelder op NK

De ringenspecialist kent Zaazouz, voormalig Nederlands kampioen, onder andere uit de tijd dat hij technisch adviseur topsport was bij Flik-Flak in Den Bosch, de club van Van Gelder. Zaazouz was ook trainer bij Turnz in Amsterdam. Van Gelder spreekt over ‘het begin van een samenwerking’. Hij zat zonder coach, nadat het tijdens de Olympische Spelen in Rio tot een breuk kwam met Bram van Bokhoven.