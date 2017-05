Zegers en Van Veen pakken leiding in Regatta

Het duo eindigde als vierde en derde in de twee races van woensdag en dat was voldoende om met dertien punten de eerste plaats in het klassement over te nemen. De vrouwen en mannen varen een gemengde wedstrijd in Medemblik.



Dorian van Rijsselberghe hield zijn leidende positie op de tweede dag in de RS:X. De olympisch kampioen behaalde een vierde, een eerste en een tiende plek en staat met acht punten twee punten voor op landgenoot Kiran Badloe die twee keer tweede werd en elfde.