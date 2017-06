Zeilers Nieuw-Zeeland zegevieren in America's Cup

Daardoor kwam Emirates Team New Zealand op een onoverbrugbare voorsprong van 7-1. Als beloning ontving de ploeg van Burling de 'Auld Mug', de bokaal die in 1851 voor het eerst werd uitgereikt aan de winnaar van de befaamde en oeroude zeilwedstrijd.

Nieuw-Zeeland revancheerde zich voor het drama van vier jaar geleden in de baai van San Francisco. Toen verspeelden de 'Kiwi's' een voorsprong van 8-1 en ging Oracle Team USA alsnog met de winst aan de haal (8-9). Dit keer was het supersnelle jacht van Nieuw-Zeeland oppermachtig. De Nederlander Carlo Huisman maakt deel uit van de ploeg rond stuurman Burling, al zat hij tijdens de finaleraces niet aan boord.

Bij de America's Cup wordt gevaren met hypermoderne boten, die met hoge snelheid over het water 'vliegen'. Nieuw-Zeeland maakte gebruik van een ingenieus hydraulisch systeem dat niet met de hand, maar met de voeten werd bediend. De 26-jarige Burling, die vorig jaar in Rio olympisch goud veroverde in de 49er-klasse, had daarom onder anderen landgenoot Simon van Velthooven - een erkend baanwielrenner - aan boord meegenomen.

De Nieuw-Zeelandse boot was amper bij te houden voor de Amerikanen onder leiding van stuurman Jimmy Spithill, die de 'Auld Mug' in 2010 en 2013 binnenhaalde. De manier waarop die laatste zege tot stand kwam, ging de boeken in als een van de grootste comebacks ooit in de sporthistorie. Voor Spithill en zijn mannen zat een herhaling daarvan er dit keer geen moment in.