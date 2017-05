Zeldzaam verlies van Van Gerwen tegen Taylor

Door Pim Bijl



De vorige ontmoeting tussen Michael van Gerwen en Phil Taylor was niet bepaald gezellig. In maart stond Taylor te zuigen, hij klapte in Ahoy af en toe cynisch na scores van Van Gerwen en lag daardoor al snel ook in de clinch met het oranje dartspubliek dat hem op flinke fluitconcerten trakteerde. Terecht, zo oordeelde Van Gerwen na afloop. ,,Hij was met randzaken bezig en irritant aan het doen. Als ik mij zo zou gedragen in Engeland word ik ook uitgefloten."



Met dat relletje nog in het geheugen was de kraker in Sheffield extra interessant. Sowieso ging het er nog om. Taylor, strijdend voor een plaats in de play-offs. Van Gerwen, vastberaden om zijn leiderspositie zeker te stellen. Van ergernissen en gebakkelei tussen de twee was nu duidelijk minder sprake, al zullen ze geen vrienden meer worden. Wel klonk er af en toe boegeroep uit het publiek jegens Van Gerwen in een partij die in het begin gelijk op ging.



Taylor was ontzettend op dreef. Sterker nog: in een rap tempo liep de Engelse routinier uit naar 2-5. Van Gerwen stond duidelijk geagiteerd, maar ditmaal door zijn eigen slordigheden en missers, op het podium. Hij verbeet zich, probeerde zich te herpakken, maar het bleek vergeefs. Na de beslissende 3-7 wandelde hij naar zijn rivaal en schudde hem de hand.



Het was pas zijn tweede nederlaag in deze Premier League, nadat Raymond van Barneveld hem eerder dit jaar had verslagen. Voor de Hagenaar was dit overigens het slechtst denkbare scenario. De kans op een plaats in de play-offs is voor Barney door de zege van Taylor nu definitief verkeken.



Uitslagen speelronde 15

Van Gerwen - Taylor 3-7

Wade - Anderson 3-7

Van Barneveld - Chisnall 5-7

Wright - Lewis 7-2