Zilver voor snowboardster Dekker bij Europa Cup

Dekker plaatste zich als negende in de kwalificaties, maar knokte zich naar de finale. ,,De tijden zaten in de kwalificatieronde dicht bij elkaar, dat maakte het spannend. In de finale tegen de Oostenrijkse maakte ik helaas een klein foutje waardoor ik mijn snelheid verloor. Ik had niet meer genoeg tijd om dit in de afdaling te compenseren. Hierdoor kon ze het van me winnen, dat was jammer'', keek ze terug.