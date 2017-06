Zilver voor zeilduo Zegers/Van Veen bij wereldbeker in Spanje

Het olympische duo begon voor de kust van Santander met een achterstand van dertien punten op het Britse koppel Hannah Mills/Eilidh McIntyre aan de afsluitende medalrace. Het Nederlandse tweetal moest in de finale, met dubbele punten, genoegen nemen met de zesde plek. Dat was nog wel voldoende om de tweede plaats vast te houden in de eindstand. Mills en McIntyre, derde in de medalrace, pakten goud met een marge van negentien punten.

Zegers en Van Veen eindigden bij Rio 2016 net buiten de olympische medailles (vierde). Het nieuwe zeilseizoen verloopt prima voor het ambitieuze koppel, met titels in Miami, Palma de Mallorca en Hyères. Ook het EK in de 470-klasse leverde goud op.

Bouwmeester trekt zich terug wegens rugklachten

In de Laser Radial eindigde Maxime Jonker op de vijfde plek in de medalrace. In het eindklassement zakte ze naar de tiende plaats. Olympisch kampioene Marit Bouwmeester trok zich vlak voor het begin van de wereldbekerfinale terug wegens rugklachten. In de Finnklasse steeg Nicholas Heiner zondag naar de vijfde plek in de eindstand dankzij winst in de finale.

Windsurfer Kiran Badloe veroverde gisteren goud in de RS:X-klasse. Hij eindigde als derde in de medalrace. Dat was meer dan voldoende voor de eindzege. De 22-jarige Nederlander won in Santander zes van de dertien races. Zowel op woensdag als vrijdag zette hij een fraaie hattrick van drie gewonnen manches neer. Tweevoudig olympisch kampioen Dorian van Rijsselberghe was bij de wereldbekerfinale niet van de partij.