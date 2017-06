Zoveelste Fight of the Century, maar wel eentje met een twist

Het gevecht van de eeuw zou dus ook kunnen uitdraaien op een teleurstelling, met de Ier die er niet aan te pas komt in een sport die de zijne niet is. De kans is aanwezig dat het spannend is tot de bel gaat, met alle provocaties en grootspraak vooraf, en dat McGregor dan snel tegen de grond gaat.



Al moeten we ook voorzichtig zijn: De Ier is een stuk jonger, topfit én meervoudig wereldkampioen in misschien wel de hardste sport ter wereld. Ongetwijfeld zal hij zich minutieus voorbereiden en niets aan het toeval overlaten. Wat wel vaststaat is dat er maar weinig sporters zijn die hun sport zo goed kunnen verkopen als de twee kemphanen. Beiden staan bekend om hun clowneske arrogantie, geldfetisjisme en het kleineren van hun tegenstanders.



Mayweather, ook wel Money genoemd, stuurt geregeld foto's de wereld in om zijn decadente levensstijl onder de aandacht te brengen. Zo poseert hij naast bergen met geld en worden hij en zijn entourage niet voor niets The Money Team genoemd. Ook McGregor pocht graag met zijn dure horloges en extravagante outfits. Daarnaast beheerst hij de kunst van het provoceren als geen ander. Zo pakte hij eens de kampioenriem van zijn rivaal José Aldo af tijdens een persconferentie, voorafgaand aan hun gevecht.