Agent die collega uit Amsterdam aanhield in Enschede krijgt berisping

Een inspecteur van het politieteam in Enschede krijgt een berisping omdat hij in mei van vorig jaar een collega uit Amsterdam aanhield. De 52-jarige Herbert Hoekerswever hield de Amsterdamse agent Anis Raïss aan in het politiebureau in Enschede, nadat hij zich weigerde te legitimeren.

De aanhouding was onterecht, is de conclusie van intern onderzoek door de politie. Maar er was geen sprake van etnisch profileren, zoals Raïss in een interview in NRC beweerde. De uitlatingen van de Amsterdammer zorgden ervoor dat de zaak landelijk veel stof deed opwaaien.

Aangifte

Na de aanhouding deed Raïss aangifte tegen Hoekerswever, waarop het Openbaar Ministerie stelde dat er inderdaad sprake was van strafbare feiten. Maar omdat een dergelijk geschil onder collega's volgens het OM niet in de rechtszaal thuishoort, moest de politie intern maatregelen nemen tegen de inspecteur. Dan zou het OM de zaak voorwaardelijk seponeren.

Na maanden van intern onderzoek moest Pim Miltenburg - waarnemend politiechef van de eenheid Oost-Nederland - de conclusies trekken. ,,Er was sprake van plichtsverzuim, de aanhouding was niet noodzakelijk. Daarom volgt er een berisping.’’ Formeel is het een voorgenomen besluit, dat nog wel definitief moet worden.

Gevolgen

De straf die Hoekerswever krijgt opgelegd, heeft geen praktische gevolgen voor zijn werk. Toch ontkent Miltenburg dat er sprake is van een diplomatieke oplossing. "Onderschat de straf niet. De berisping komt in je personeelsdossier en is heel vervelend. Het is een publiekelijke terechtwijzing."

Situatie 'al gede-escaleerd'

De situatie in de hal van het bureau was volgens Miltenburg al gede-escaleerd toen Hoekerswever zich in de discussie mengde. "Er was al een vervolgafspraak gemaakt. Ze stonden op het punt te vertrekken."

Raïss gedroeg zich volgens Miltenburg 'irritant', maar wel correct. De irritatie ontstond vooral omdat Raïss zei voor de politie te werken, maar zich niet legitimeerde. "Maar er was geen reden voor de inspecteur om Raïss te vragen om legitimatie, en dus ook niet voor aanhouding."

Zwaar

Jan-Paul van Barneveld, advocaat van Hoekerswever: "Het voorgenomen besluit om een berisping op te leggen valt mijn cliënt uiteraard zwaar. De heer Hoekerswever kan binnen 14 dagen zijn zienswijze hiertegen indienen. Hij denkt hierover na. Het moge duidelijk dat met name de in de ogen van mijn cliënt ongelukkige interventie van het OM een belangrijke rol speelt bij de impact van dit besluit en een eventuele reactie daarop."

Het OM kan nog niet zeggen of de maatregelen tegen Hoekerswever voldoende zijn om de zaak tegen hem te seponeren.