Buurman redt 85-jarige buurvrouw: 'Stelde niks voor'

Ook Andre Brüggeman (68) heeft een paar uurtjes na de brand nog last van de rook. “Maar dat hoest ik wel weg”, reageert hij laconiek. Met enkele buren praat hij na over de commotie in de Mr. Eenshuisstraat.



Brüggeman vertelt dat hij omstreeks elf uur zijn buurvrouw hoorde roepen dat er brand was. “Ze had aan de voorkant de deur opengezet. Daardoor kon ik snel naar binnen. In de keuken was er vuur en vooral veel rook. Ik heb direct de brandweer gebeld en de buurvrouw naar buiten gebracht. Ondertussen heb ik geprobeerd het vuur te doven.”



In de keuken stond de bakplaat, een kastje en de afzuigkap in lichterlaaie. “Ze had een pannetje met frituurvet opstaan om een kroketje te bakken, maar was dat blijkbaar vergeten. Ik heb er een kussen op gedrukt. De buurvrouw riep nog ‘liever niet dat mooie kussen’, maar het was het enige wat ik zo snel kon vinden. Ze zal het me wel niet kwalijk nemen, hoop ik.”