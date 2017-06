Deventerse hoort van de krant dat woning wordt gesloopt voor bredere A1

,,Ik vind het heel slordig dat ik van de krant moet horen dat mijn huis tegen de vlakte gaat. Van Rijkswaterstaat of de gemeente heb ik taal noch teken vernomen.’’

Esther Smit (50) woont sinds vijf jaar met veel plezier samen met haar kinderen in het boerderijtje dat verscholen ligt achter een bomenrij langs de Deventerweg nabij Epse. Ze beschouwt het echt als háár woning. ,,De enige bestemming die erop zit is sloop en dat is eeuwig zonde. Het is een leuke boerderij op een superplek. Zo’n plek krijg ik nooit weer.’’

Tegen de vlakte

De Deventerse is destijds bij het tekenen van het huurcontract door de gemeente geïnformeerd dat er een moment komt dat de woning tegen de vlakte gaat. ,,Ik had er rekening mee gehouden dat dit zou gebeuren omdat de provinciale weg verlegd moet worden omdat aanwonenden een brede groenstrook is beloofd, maar niet wegens de verbreding van de A1.’’

Hemelsbreed staat het boerderijtje op enkele honderden meters van de snelweg. Smit heeft de pech dat Rijkswaterstaat niet alleen de toerit wil aanpassen maar ook de Waterdijk, een ontsluitingsweg, die uitkomt op de Deventerweg gaat verleggen. Deze loopt in de plannen via een kronkel over het perceel van Deventerweg 62.

Volledig scherm De A1 van bovenaf. Het huis van Esther Smit aan de Deventerweg komt in de verdrukking tussen plannen Rijkswaterstaat en gemeente / Provincie. © eric brinkhorst

Vleermuizen

Smit kreeg begin juni een brief waarin Rijkswaterstaat aankondigde dat bij haar een vleermuizenonderzoek in het kader van het A1-project zou plaatsvinden. Dat is inmiddels uitgevoerd. ,,Ik weet dat hier vleermuizen zitten en even verderop een dassenburcht’’, zegt Smit, die als beeldend kunstenaar en tekstschrijver haar brood verdient. De brief van Rijkswaterstaat was volgens haar de eerste keer dat ze over de A1-plannen hoorde.