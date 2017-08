Dood Sarah (40) schokt vrienden: 'Wie kan zo'n lieve schat wat aandoen?'

Sarah Kolenberg werd in haar woning aan de Tubantiastraat gevonden. Ze was niet aanspreekbaar en hulpverleners konden niets meer voor haar doen. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van haar overlijden is, maar volgens de politie is het uitgesloten dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. ,,We gaan uit van een misdrijf", zegt woordvoerder Chantal Westerhoff. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) is ingericht en de politie hield zondagmiddag en maandag direct een buurtonderzoek. Opsporing Verzocht besteedt vanavond ook aandacht aan het misdrijf. De recherche wil graag weten of er mensen zijn die wat is opgevallen. Met haar eigen 'Crea Bea Caravan' stond de Enschedese op evenementen en gaf ze workshops en kinderfeestjes. Westerhoff: ,,Ze stond volgens bronnen vaak op markten met stoffen en wol.’’

De salsaleraar

Wervelwind Sarah, zo werd ze genoemd. Ongeremd was ze zo nu en dan. Sarah nam geen blad voor de mond en dat leidde wel eens tot onschuldige aanvaringen. Ook in de Tubantiastraat. Bouwvakkers die in alle vroegte aan het werk gingen in de straat, konden bijvoorbeeld rekenen op een fel relaas van Sarah. ,,Maar dat verklaart dit natuurlijk absoluut niet’’, zegt een buurtbewoner over haar overlijden. "Het blijft gissen wat er is gebeurd.’’



Een overlijden zoals dat van Sarah leidt vaak tot een gevaarlijke geruchtenstroom: veel speculaties, maar weinig feiten. Wat wel vast staat is dat haar relatie met een salsaleraar uit het westen van het land enkele maanden geleden stuk is gelopen.



Bronnen spreken dat rond de breuk er sprake was van mishandeling. De salsaleraar geeft aan dat zijn laatste momenten met Sarah 'niet zo goed waren'. Hij zegt geschokt te zijn door haar onverwachte overlijden. ,,Ze is altijd een heel sterk mens geweest. Ik heb haar twee weken geleden nog gezien op een dansavond. Ze was heel vrolijk. Dit valt nu echt even rauw op mijn dak.’’