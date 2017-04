Eigenaar hitst hond op om bomen aan te vallen

Hij houdt de 'beetje dikke' eigenaar van een vechthond hiervoor verantwoordelijk. Hij zag deze man enkele maanden geleden een keer toen die zijn hond ophitste om een boom te grazen te nemen. Dat was overigens niet in maar wel vlakbij het plantsoen.

Aangifte

Van den Burg heeft van de vernielingen pakweg zes weken geleden aangifte gedaan. ,,Twee of drie weken geleden kreeg ik bericht van de gemeente dat ze weten wie de eigenaar van de hond is en dat ze actie zouden gaan ondernemen.’’ Het is onduidelijk of dat inmiddels is gebeurd. Van den Burg geeft aan dat er meerdere mensen uit de buurt aangifte hebben gedaan.