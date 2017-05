Hond in beslag genomen na bijten 6-jarig meisje in Diepenheim

Stomdronken gevallen fietser van weg gehaald

23 april Een onbekende fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gered door leden van de band X-Static. De jongen, die volgens de band 'kacheltjelam' was, lag midden op de rijbaan. Het leek zelfs alsof hij al was aangereden. Toen de band hem wilde controleren, werd hij net wakker.