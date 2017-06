Hond takelt Enschedeër gruwelijk toe

Het incident gebeurde om 13.35 uur onderaan de flat in de Bokhorstlanden. Stijckel ging op bezoek bij zijn broer Raymond die op de vierde etage woont. Voordat hij de flat in ging kreeg hij een woordenwisseling met een bewoner van de flat, die een onaangelijnde hond bij zich had. Volgens broer Raymond – Daniël zelf is door de medicatie niet aanspreekbaar – kreeg hij een klap en viel hij op de grond. Datzelfde moment sprong de hond bovenop hem en begon in het gezicht te bijten.

'Helemaal onder het bloed'

Onderzoek

Hoewel er nog geen aangifte is, gaat de politie wel met de zaak bezig. ,,Het is niet zo dat we geen tijd voor hem hebben. Er is daar wat voorgevallen en dat gaan we onderzoeken. Daarvoor wachten we niet op een eventuele aangifte. Onduidelijk is of die hond is opgehitst en als wapen is gebruikt, of dat hij spontaan heeft gebeten. Dat laatste scenario achten we niet heel waarschijnlijk.’’