Kerkgemeenschap schudt op grondvesten door agressieve stalker

Na eerdere incidenten was al contact geweest met de politie, zegt Van Krevel. Maar die had volgens hem geen oplossing. ,,We hebben er gevraagd of er stille politie in de kerk kon zitten, of dat er camerabewaking kon komen. Maar dat kon niet. Er moeten zeker eerst doden vallen.’’



Bij het koor heeft de geweldsuitbarsting van woensdagavond een enorme impact. Veel koorleden zijn al op leeftijd en waagden zich niet naar buiten terwijl de vechtpartij gaande was. ,,Een aantal mensen heeft gezegd dat ze niet meer op het koor komen. Want nu zit hij vast, maar wat als hij volgende week weer vrij is? Dan weet ik niet of wij repetitie willen of kunnen houden. Dan mogen we wel iemand met een pitbull en een pistool achter het kerkplein neerzetten. Het is toch niet te geloven dat één man dit kan veroorzaken?’’