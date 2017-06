Oude man wacht anderhalf uur op taxi die niet komt

Op Facebook doet Schreuder zijn beklag over de reactie van de taxicentrale en Taxi Brookhuis. Hij belt de centrale nadat hij de oudere man heeft aangesproken. Die vertelde dat hij naar de korenmiddag in de stad was geweest. Hij vond het geweldig en had hard meegezongen.



De man legde uit dat hij anderhalf uur eerder een taxi had besteld. Die kwam niet opdagen. Als Schreuder de taxicentrale belt, wordt hij volgens hem niet vriendelijk te woord gestaan. ,,De rit staat als gereden geregistreerd. We kunnen een nieuwe taxi sturen. Maar dat is tegen een hoger tarief.’’



Schreuder is zeer verbaasd. Hij besluit in actie te komen en fungeert dus zelf maar als taxichauffeur.