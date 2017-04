Stomdronken gevallen fietser van weg gehaald

Een onbekende fietser is in de nacht van zaterdag op zondag gered door leden van de band X-Static . De jongen, die volgens de band 'kacheltjelam' was, lag midden op de rijbaan. Het leek zelfs alsof hij al was aangereden. Toen de band hem wilde controleren, werd hij net wakker.

Bandlid Ron Gerritsen beschrijft het voorval op zijn Facebook-pagina. 'Beste jongen die we zojuist van de Markeloseweg geplukt hebben. Ja, we zijn allemaal wel (meer dan) eens kacheltjelam van de bult af komen denderen, maar wil je dit alsjeblieft NOOIT meer in je eentje doen?', schrijft hij.

De jongen werd gevonden op de weg tussen Markelo en Goor. Hoe lang hij daar al lag, is niet bekend. 'Dit keer trof je een stel alerte muzikanten die terug kwamen van een avondje optreden in Friesland. We zagen je op tijd liggen daar midden op de rijbaan en konden dus stoppen en je helpen. Ik wil er niet eens aan denken hoe het een volgende keer zou kunnen gaan', staat op de Facebook-pagina van Gerritsen te lezen.

Waarschuwing

De muzikant hoopt met zijn boodschap een waarschuwing af te geven voor iedereen die wel eens met een slok op naar huis fietst. Zijn Facebook-bericht is ondertussen honderden keren gedeeld.

Veilig thuis