Vastgoedbedrijven Pim Polman failliet

Propertize had het bankroet van Polman Vastgoed en Polman Hanzepoort aangevraagd, omdat de bank nog 31 miljoen euro claimt van deze bedrijven. Dat is inclusief een boete van 4 miljoen euro, die Polman werd opgelegd. Curator Jaques Daniels spreekt van een omvangrijke en ingewikkelde zaak.

,,Ik moet nog een dik pak papieren doornemen, voordat ik een goed beeld heb van de hele kwestie.” Daniels kan daarom nog niets zeggen over de totale waarde of schuldenlast van de betrokken bv’s. De bedrijven die in het gehuurde of geleasede vastgoed zitten kunnen voorlopig gewoon open blijven. Er is waarschijnlijk geen personeel in de gefailleerde bv’s aanwezig.