Vrouw uit Zaltbommel verongelukt bij botsing met brandweerwagen

Opgebaarde vrouw bestolen bij inbraak zorgcentrum

13 juni Een overleden vrouw, die opgebaard lag in een kamer van zorgcentrum Humanitas in Deventer, is in de nacht van zondag op maandag bestolen. De inbrekers zijn vermoedelijk door een openstaand raam binnengekomen. In de kamer hebben ze alle juwelen van de 93-jarige vrouw gestolen.