919 stembiljetten uit buitenland te laat binnen

De stemmen in de totaal 919 enveloppen konden niet meer meetellen voor de uitslag. Volgens de woordvoerder gaat om in totaal 1,7 procent van de 69.132 geregistreerde kiezers. Dat is vergelijkbaar met 2012 toen 1,75 procent van de stemmen uit het buitenland te laat binnenkwam.

Den Haag is het stembureau voor Nederlanders die in buitenland stemmen. In de weken voor de verkiezingen was er enige ophef over Nederlanders in het buitenland die hun stemdocumenten pas laat ontvingen en vreesden dat hun stem te laat zou komen. De rechter kwam eraan te pas, maar die besliste dat de termijn voor deze groep niet hoefde te worden opgerekt.