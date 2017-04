Ab Klink ziet zijn CDA graag regeren met GroenLinks

Volgens Klink heeft zijn partij het op terrein van klimaat en energie af laten weten. ,,Ik vind eerlijk gezegd dat in die tien jaar dat wij regeerden onze aandacht weinig hebben omgezet in daden.” Het destijds door CDA-premier Jan Peter Balkenende gelanceerde Innovatieplatform heeft kansen gemist. ,,Ik had gehoopt dat dat veel meer met duurzaamheid aan de slag zou gaan. Ik heb dat ook tegen Balkenende gezegd, dat duurzaamheid veel belangrijker moet zijn. Dat vindt-ie nu zelf ook trouwens.”



Klinks politieke loopbaan kwam abrupt ten einde toen hij zich in 2010 als secondant van hoofdonderhandelaar Maxime Verhagen uitsprak tegen politieke samenwerking met de PVV. Na zijn vertrek kwam het gedoogkabinet Rutte/Verhagen alsnog tot stand, om twee jaar later te sneuvelen. Klink, tegenwoordig bestuurder bij zorgverzekeraar VGZ, zegt niet verbitterd terug te kijken op die tijd. ,,In de politiek kun je van mening verschillen. De meerderheid van het CDA was voor. Ik heb geen moment met rancune teruggekeken. Echt niet.”