Agent en ex-Kamerlid Hero Brinkman opgepakt voor schending ambtsgeheim

Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Van der Weide zegt vanochtend alleen even kort contact te hebben gehad met zijn cliënt. De politie laat weten dat een 'medewerker is ingesloten en zal worden gehoord over de verdenking'.

Of Brinkman vorig jaar vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar De Telegraaf over een moskee in Amsterdam-Noord en daarom nu is opgepakt, kan de politie niet zeggen. In het Telegraaf-verhaal staat onder meer dat bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee in beeld zijn van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme.

Voorwaardelijk ontslag

Brinkman, is werkzaam als inspecteur bij de politie in Amsterdam. Afgelopen zomer was hem voorwaardelijk ontslag aangezegd wegens plichtsverzuim. Ook werd hij toen in rang gedegradeerd. Sindsdien is hij volgens zijn advocaat 'op een zijspoor' gezet bij de politie. Dat plichtsverzuim zou gaan over caféruzie een paar jaar geleden, waarbij een vrouw een andere vrouw met een glas in het gezicht had geslagen. Brinkman zou een vrouw tot een bekentenis hebben gedwongen, terwijl zij niet verantwoordelijk was voor de mishandeling.