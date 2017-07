Ahmed Marcouch laat Wilders protesteren

Ahmed Marcouch is voorgedragen als burgemeester van Arnhem maar Wilders is het daar niet mee eens. De PVV-leider protesteert daarom tegen de benoeming van Marcouch. ,,Nederland is een vrij land, iedereen mag protesteren en demonsteren, dus ook de heer Wilders," klinkt de reactie van Marcouch.