Asscher: Nog een keer proberen met GroenLinks

Kuzu: Binnen week uitsluitsel over coalitie met CU

13:46 Als VVD, CDA en D66 met de ChristenUnie gaan onderhandelen over een nieuw kabinet moeten zij binnen een week duidelijk maken of dat levensvatbaar is. Dat vindt DENK-voorman Tunahan Kuzu, die wil dat ,,er na 64 dagen eens vaart gemaakt wordt'' met de kabinetsformatie.