Beloften aan vakbonden keer op keer geschonden door politiek

Werkend Nederland moet vrezen dat zijn rechten verder worden uitgekleed. Alle partijen die nu aan de formatietafel zitten, willen het mes zetten in het ontslagrecht. En ook in de regel dat werknemers na twee jaar een vast contract moeten krijgen.



De vakbonden willen geen akkoord sluiten in de polder over verdere ingrepen in de flexwet. Daar hadden de formerende partijen wel op gehoopt. Het is altijd makkelijker bij ingrepen in de sociale zekerheid de bonden aan je te binden, zodat weerstand uit die hoek bij voorbaat is ingekapseld. Dat de bonden daar geen zin meer in hebben, heeft de politiek aan zichzelf te wijten. Afspraken met de bonden zijn de laatste jaren meermaals geschonden. Zo werden werkgevers en bonden betrokken bij het maken van de huidige flexwet, maar die gaat nu al op de schop. De wet moest een einde maken aan de groeiende groep mensen die geen vaste aanstelling meer krijgt. Daar is nog weinig van terechtgekomen. Zowel werkgevers als de formerende partijen willen nu af van de afspraak dat de wet in elk geval tot 2020 de kans krijgt zich te bewijzen. En toen de bonden met hangen en wurgen een akkoord sloten over verhoging van de AOW-leeftijd, was dat onder de belofte dat er een uitzondering zou komen voor mensen met zware beroepen. Niet dus. Inmiddels werken ook stratenmakers gewoon door tot hun 66ste en straks nog langer.



Premier Rutte zegt nu opnieuw met de bonden om de tafel te willen. Dat zou goed zijn, want flexwerkers verdienen meer zekerheid en het is maar de vraag of die er komt als dat alleen aan de partijen aan de formatietafel wordt overgelaten. Maar dan moeten de partijen ook echt afspraken willen maken en niet weer de bonden als schaamlap gebruiken.