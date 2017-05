Benelux wil actie tegen zorgfraude over de grenzen

De landen willen voorkomen dat bestrafte zorgverleners hun praktijken over de grens voortzetten. Ook misbruik van de Europese ziekteverzekeringskaart en gesjoemel met verrekeningen van zorgnota's in de Benelux worden aangepakt.

Fraudeurs gaan vaak de grens over om een rechtssysteem te ontwijken of te profiteren van mazen in de regelgeving. De drie landen gaan een expertgroep oprichten die de fraude in kaart brengt en oplossingen aandraagt voor de bestrijding ervan. Een gezamenlijk informatiesysteem staat hoog op de agenda.

Onderzoek



Het is onbekend hoeveel geld door zorgfraude precies wordt misgelopen. Uit recent onderzoek naar zorgfraude in negen EU-landen blijkt dat dit in de tientallen miljoenen loopt. In Nederland werd in 2014 bijna 19 miljoen euro teruggevorderd. In andere landen ligt dat bedrag nog hoger.