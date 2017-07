Berlijn: Erdogan mag ook niet zomaar speechen in consulaat

Dit weekend suggereerde de Turkse ambassade in Berlijn dat Erdogan wél in het Turkse consulaat in Hamburg zou mogen spreken. In maart gaf de minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu een toespraak vanaf het balkon van het consulaat.



Ook dat is niet de bedoeling, maakte de Duitse regeringswoordvoerder vandaag bekend. ,,Ik hoor geruchten over mogelijke optredens in consulaten (...), maar namens de regering moet ik nog een keer beklemtonen dat die alleen maar aanvaardbaar zijn als ze ruim van tevoren bij Buitenlandse Zaken zijn aangevraagd en dat ermee is ingestemd.''