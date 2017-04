Bestuurlijke chaos Curaçao lijkt scenario van slechte maffiafilm

'Bondscoach en favoriete Netflix-serie zeker op tafel for­ma­tie­on­der­han­de­lin­gen'

31 maart Jesse Klaver had bij de verkiezingen graag een breder publiek aangesproken en aan zijn partij willen verbinden. Dat zei de GroenLinks-voorman vanavond in De Wereld Draait Door. ,,We wilden mensen van de PVV naar het linkse hok trekken, maar dat is niet gelukt." De jonge politicus wil niet veel kwijt over de formatiegesprekken, maar oppert - met een knipoog - wel vast wat heikele onderhandelingpunten.