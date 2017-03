'Bondscoach en favoriete Netflix-serie zeker op tafel formatieonderhandelingen'

Klaver geloofde er tijdens de campagne in dat GroenLinks de grootste partij van Nederland zou gaan worden. ,,Ik was ergens wel teleurgesteld ja, je wilt natuurlijk het beste resultaat boeken, maar ik kan hier goed mee leven hoor." Zijn partij won op 15 maart tien zetels en bezit nu veertien stoelen in de Tweede Kamer.



Volgens de GL-leider was de Turkije-rel een gamechanger in de campagne. ,,Maar Rutte stond er en deed het ook gewoon heel erg goed. Dan verdien je het ook", zegt hij.



Als het gesprek op de formatie komt, valt Klaver even stil. ,,Ik mag er niks over zeggen. We zijn nog amper begonnen, om eerlijk te zeggen. Volgende week starten we pas echt." VVD, CDA, D66 en GroenLinks zaten deze voor het eerst om tafel om samen een nieuwe coalitie te vormen. Vooralsnog zijn er vooral afspraken gemaakt over de procedures. het echte onderhandelen begint komende week. Een lastige klus, dat zijn alle partijen met elkaar eens.