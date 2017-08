Brexit-onderhandelaar voert druk op bij Britten: 'Dit jaar geen handelsgesprekken’

Als de Brexitonderhandelingen in het huidige hopeloos langzame tempo blijven doorgaan, komen er dit jaar geen gesprekken over een nieuwe handelsovereenkomst met Londen. Dat zegt Europees toponderhandelaar Michel Barnier, die volgende maand precies over dit onderwerp de Europese staats- en regeringsleiders adviseert.

De zorgen die Barnier maandag bij de start van de derde onderhandelingsronde al uitte, zijn na afloop ervan niet weg, aldus de Fransman vanmiddag. Ondanks ‘vruchtbare’ gesprekken over de toekomstige Iers/Noordierse grens, is er ‘geen enkele beslissende stap vooruit’ gezet, aldus Barnier. En als het gaat om de financiële compensatie die Brussel bij de scheiding van Londen wil, ligt er zelfs een regelrechte blokkade.

Volgens Barnier zou het ‘niet eerlijk’ zijn belastingbetalers uit de 27 resterende landen te laten opdraaien voor verplichtingen die door de 28 zijn aangegaan. ,,Maar sinds deze week is duidelijk dat Groot-Brittannië zich niet verplicht voelt voor betalingen na 2019. Dus ook niet voor verplichtingen die we voor na die tijd zijn aangegaan met Oekraïne en ontwikkelingslanden.”

Quote Sinds deze week is duidelijk dat Groot-Brittannië zich niet verplicht voelt voor betalingen na 2019 Toponderhandelaar Michel Barnier

Volgens de Britse toponderhandelaar Davis is het oneerlijk om te zeggen dat er geen voortgang is geboekt. ,,We hebben hard gewerkt, ik vind dat we wel zijn opgeschoten.” Maar hij wil bij Europa ‘nog meer flexibiliteit en verbeeldingskracht’.

Voldoende voortgang

Op een persgesprek na afloop bleek dat de twee onderhandelingsteams ook qua aanpak nog lijnrecht tegenover elkaar staan. Barnier, die met zijn dreigement de Britten stevig de pin op de neus zet, wil ‘voldoende voortgang’ over burgerrechten, financiële compensatie van de Britten en de Iers/Noordierse grens voordat hij de regeringsleiders parallelle onderhandelingen over een toekomstig partnerschap voorstelt. Davis wil dat meteen.

,,Er zit veel overlap tussen wat we nu bespreken en een regeling voor de toekomst. We willen daar geen voorschot op nemen, maar op veel terreinen zijn het nu en de toekomst onverbrekelijk met elkaar verbonden. Onze aanpak is flexibeler en pragmatischer dan die van Europa.”

Vertrouwen

Onverstoorbaar somde hij vervolgens een reeks onderwerpen op waarover een akkoord of bijna-akkoord is, want zo willen de Britten het doen: afplussen tot alles geregeld is. Barnier ziet dat anders: ,,Als we nu over bijvoorbeeld de financiën geen akkoord hebben, hoe kan het vertrouwen er dan zijn om over de toekomst te praten?” Hij sprak, op vraag van een Britse journalist, ferm tegen dat hij kwaad en gefrustreerd is. ,,Ik ben kalm en vastberaden. Als ik ooit kwaad ben, merken jullie dat wel.”

Quote Ik ben kalm en vastberaden. Als ik ooit kwaad ben, merken jullie dat wel Toponderhandelaar Michel Barnier