ChristenUnie: Help Syrische vluchtelingen in Libanon

Tweede Kamerlid Joël Voordewind is momenteel in Libanon. Volgens hem moet de Europese Unie Libanon er met handelsvoordelen toe bewegen werk- en verblijfsvergunningen aan Syriërs te verstrekken, zodat die een fatsoenlijk salaris kunnen verdienen. De Wereldbank zou Libanon kunnen helpen met gunstige leningen.



,,Zij leven grotendeels in zeer erbarmelijke omstandigheden en doen zwaar onderbetaald werk doordat zij niet in aanmerking komen voor werk- of verblijfsvergunningen. Van de Syriërs in Libanon leeft 70 procent onder de armoedegrens'', aldus Voordewind. ,,In Nederland hebben we de mond vol over opvang in de regio, maar hier zie je de harde realiteit.''