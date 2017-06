ChristenUnie stemt onverwacht tegen motie over strenge bonuswetgeving

In de motie wordt de regering opgeroepen de Nederlandse bonuswetgeving te handhaven, en niet aan te passen of op te rekken om financiële instellingen na de brexit uit de Londense City naar Nederland te lokken. De motie is ondertekend door PvdA-Kamerlid Kirsten van der Hul en SP'er Renske Leijten.

Volgens ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft hij gevraagd om een brief met meer informatie, maar is die nog niet binnen. ,,Dus de motie is ontijdig. Bovendien gaan we er aan de onderhandelingstafel over spreken."