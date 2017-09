CU-voorman Segers weet het zeker: Dit kabinet komt er

Dat neemt niet weg dat het een lastig proces is, aldus Segers in perscentrum Nieuwspoort. ,,Tot hoever kan ik gaan, dat is constant de vraag. Kan een achterban dit dragen?"



Segers verdedigde de compromissen die de formatiepartijen moeten sluiten tegenover SP-voorman Emile Roemer, die het schadelijk acht als tegenstellingen worden begraven en het kabinet geen duidelijke koers bepaalt. Roemer ziet nog liever een rechts dan een compromiskabinet.



De SP-voorman sprak de vrees uit dat hij tegenover een kabinet met gesloten gelederen komt te staan. Segers erkende dat het komende regeerakkoord langer wordt dan een enkel A4'tje en de coalitiepartners dus weinig speelruimte laat om samen te werken met de oppositie. Toch zal de coalitie op zoek moeten naar bondgenoten in de oppositie, omdat het draagvlak van het kabinet krap is.



Daarom is Segers ook zo teleurgesteld dat het overleg tussen werkgevers en werknemers over een sociaal akkoord is mislukt, zei hij. Zijn SP-collega was daarover juist blij.