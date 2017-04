Curaçao naar de stembus: voor of tegen Schotte?

VVD-ministers wachten uitleg Keizer af over 'zelf­ver­rij­kings­deal'

26 april De bewindslieden van de VVD wachten af wat de uitleg is van de in opspraak geraakte VVD-voorzitter Henry Keizer. Dat antwoorden ze vandaag op vragen over de kwestie. Keizer zou volgens journalisten van Follow the Money (FTM) niet integer hebben gehandeld bij een zakendeal.