D66-kopstuk: geen kans op slagen met ChristenUnie

Labour blij met hard ouderenbeleid May

19 mei Als een generaal in oorlogstijd vroeg premier Theresa May gisteren bij de lancering van het programma van haar Conservatieve Partij voor de vervroegde verkiezingen op 8 juni in Groot-Brittannië haar te steunen. Ze presenteerde zich als de grote leider op wie het volk blindelings kan en moet vertrouwen in verwarrende tijden. ,,Maak me sterker als ik vecht voor het land”, zei May. ,,Sta aan mijn zijde als ik de klus klaar.”