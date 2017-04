Denk verliest en moet zélf betalen aan Sylvana

Denk eiste in totaal 62.000 euro omdat Simons zich niet aan haar opzegtermijn zou hebben gehouden en haar geheimhoudingsplicht had geschonden door zich negatief uit te laten over de partij. Dat is niet zo, oordeelde de kantonrechter in Amsterdam vanmorgen over beide aantijgingen.



Dat Simons op 24 december vorig jaar een e-mail stuurde waarin ze aangaf dat ze zich terugtrok als kandidaat-Kamerlid voor Denk, betekent volgens de rechter niet dat de stichting achter de partij mocht aannemen dat zij haar arbeidsbijeenkomst wilde beëindigen. Dat ze daarna werd ontslagen was dus onterecht, oordeelt de rechter. Denk moet Simons daarom nog een maandsalaris betalen, ongeveer 5000 euro.



Bovendien stond het haar volgens de rechter vrij zich kritisch uit te laten over de keuzes en denkbeelden van de partij. Ze heeft het in haar arbeidscontract ,,zeer vaag geformuleerde'' geheimhoudingsbeding dan ook niet geschonden.