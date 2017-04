'Dijsselbloem moet aftreden'

Vooraanstaande Europarlementariërs eisen het vertrek van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem (PvdA). Dijsselbloem ging niet in op het verzoek aanwezig te zijn bij een debat over Griekenland. 'Langer aanblijven van Dijsselbloem is niet aanvaardbaar'.

Dijsselbloem lag al onder vuur wegens omstreden uitspraken in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung. Daarin suggereerde de Nederlandse minister van Financiën dat in Zuid-Europese landen Europees geld wordt verkwist aan 'drank en vrouwen'.

Schoffering

Nadat een storm van kritiek opstak - Dijsselbloem werd ondermeer een 'racist, xenofoob en seksist' genoemd - beloofde de Nederlander in een brief aan het Europees Parlement zich in het vervolg voorzichtiger te zullen uitdrukken. Maar zijn weigering om vandaag aanwezig te zijn in het Europees Parlement wordt als een nieuwe schoffering ervaren.

,,Dit is een schande, onaanvaardbaar en respectloos tegenover het parlement," oordeelde Manfred Weber, de machtige fractieleider van de Europese christendemocraten. ,,Wij vinden dat hij moet aftreden."

Ook Gianni Pittella, de fractievoorzitter van de sociaaldemocraten, vindt dat Dijsselbloem moet opstappen. ,,Deze weigering, gevoegd bij zijn interview over waanzinnige bestedingen door Zuid-Europese landen, die hun geld verkwisten aan drank en vrouwen - wat een belediging is van iedereen, inclusief vrouwen - maakt hem niet langer geschikt om een belangrijk instituut als de eurogroep te leiden," zei Pittella. ,,Dijsselbloem moet dus worden vervangen."

Quote Deze weigering maakt hem niet langer geschikt om een belangrijk instituut als de eurogroep te leiden. Gianni Pittella, fractieleider Europese sociaaldemocraten

Dijsselbloem hoopt als eurogroepvoorzitter te kunnen aanblijven tot het einde van zijn mandaat, dat afloopt in januari. Volgens de PvdA'er, die naar het zich laat aanzien niet in een nieuwe Nederlandse regeringscoalitie zal worden opgenomen, bestaat hiervoor onder zijn Europese collega-ministers van Financiën voldoende draagvlak.

Beschadigd

De ministers van de Financiën van de eurogroep kiezen zelf hun voorzitter. Zij kunnen die eventueel ook ontslaan, maar tot nog toe heeft niemand dit voorgesteld. Nu de kritiek vanuit het parlement blijft aanzwellen is het echter de vraag of Dijsselbloem niet te zeer is beschadigd en toch zal moeten vertrekken.