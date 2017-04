Discussiepunten PVV 'horen niet thuis' in Tiel

Ans Duquesnoy, fractievoorzitter van de VVD in Tiel, is verrast door het nieuws dat de PVV volgend jaar wil meedoen aan de verkiezingen in 60 gemeenten. ,,Ik heb altijd van de heer Wilders begrepen dat de PVV zich, met uitzondering van een paar plaatsen, niet op de lokale politiek stort. We moeten het maar afwachten of de partij echt komt, en met wie ze dan komen.''



Volgens de fractievoorzitter van de grootste partij in Tiel hangt veel van die lijst af. ,,Als ik Wilders zo inschat wil hij wel een bepaalde kwaliteit op de lijst. Ik ben benieuwd of hij die vindt. Mensen stemmen lokaal toch anders. Ik denk dat het echt van de kandidaten afhangt of de PVV ook plaatselijk groot wordt.''



Versnippering van de politiek is ook in Tiel een thema. Er zijn momenteel al tien partijen in de raad. Daarbij hebben nu Denk, Forum voor de Democratie en de PVV aangegeven ook belangstelling te hebben om aan de raadsverkiezingen in maart deel te nemen.