Dit was twee maanden formeren voor de vorm

Zo zei CDA-voorman Buma vooraf dat een combinatie van VVD, CDA, D66 en GroenLinks ‘vooral een Haagse logica’ was. En GroenLinks-leider Klaver verkondigde tijdens de verkiezingscampagne dat hij de VVD niet aan een meerderheid wilde helpen.



Toen de partijen het toch gingen proberen, was al duidelijk dat ze mijlenver uiteen lagen als het ging om de aanpak van het migratieprobleem. Toch namen ze eerst weken de tijd om zich te laten bijpraten door deskundigen over de staat van het land. Van de twee maanden dat er geformeerd is, is er uiteindelijk maar 18 dagen onderhandeld. Zo is veel kostbare tijd verloren gegaan. Tijd waarin de migratie vanuit Afrika naar de Italiaanse kust volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) is gestegen met 40 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.