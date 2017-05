Dit weten we over de explosie bij concert Ariana Grande

Roemer over kabinet met SP én PvdA: gaat niet gebeuren

22 mei SP-leider Emile Roemer houdt voet bij stuk: hij wil niet onderhandelen over een nieuw kabinet met de VVD. Ook in een vijfpartijenkabinet, waarin hij versterking zou krijgen van een extra linkse partij ziet hij niets. ,,Een van beide is dan het vijfde rad aan de wagen. Dat is voor iedere linkse partij die daar aanschuift politieke zelfmoord'', zei Roemer vanmiddag.